Devisen: Euro kaum verändert zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt und die Kursgewinne der vergangenen Handelstage gehalten. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1075 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Stand wie am Vorabend. Zum Franken steht der Euro bei 1,0965 Franken nur knapp höher und auch der US-Dollar notiert bei 0,9896 Franken leicht über dem Niveau von Montagabend.