Devisen: Euro kaum verändert zu Dollar und Franken

An den Börsen herrschte zu Beginn der neuen Handelswoche eine eher freundliche Stimmung. Die asiatischen Aktienmärkte konnten zulegen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern habe ein Rückgang der Opferzahlen durch Covid-19 in einigen Brennpunkten Europas für eine leichte Entspannung gesorgt. Am Freitag hatte zudem die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) das Spitzenrating für die Kreditbewertung Deutschlands trotz der drohenden Rezession bestätigt.

Im Handelsverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Am Vormittag dürften Investoren den Sentix-Konjunkturindikator im Blick haben. Der Index für das Investorenvertrauen gilt als einer der ersten Stimmungstests für den April und es wird ein erneuter kräftiger Rückgang erwartet.

(AWP)