Devisen: Euro kaum verändert zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen Daten zur Preisentwicklung in den USA bisher wenig bewegt. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,1718 Dollar weiter über der 1,17er-Marke. Zum Franken notiert der Euro mit 1,0815 weiter über der 1,08er-Marke. Ein Dollar kostet derweil wenig verändert 0,9229 Franken.