Devisen: Euro kaum verändert zu Dollar und Franken vor US-Zinsentscheidung

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel nur wenig bewegt. Die Anleger halten sich vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed zurück, heisst es von Marktbeobachtern. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1347 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.