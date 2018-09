Devisen: Euro kaum verändert zu US-Dollar und Franken

Der Euro ist am Montag mit wenig Bewegung in die neue Woche gestartet. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1743 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,1271 zwar gegenüber Freitagabend gut behauptet, bewegt sich aber weiter auf dem Niveau der letzten Tage. Der US-Dollar nimmt unterdessen bei einem Stand von 0,9598 Franken die 0,96er Marke in Angriff.