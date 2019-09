Devisen: Euro kaum verändert zu US-Dollar und Franken

Der Euro ist am Montag mit wenig Bewegung in die neue Woche gestartet. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1022 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Auch zum Franken weist der Euro mit 1,0925 Franken kaum eine Veränderung auf und auch der US-Dollar bewegt sich mit Kursen von 0,9912 Franken auf dem Niveau von Freitagabend.