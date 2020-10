Devisen: Euro kaum verändert zu US-Dollar und Franken

Ein starker Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Deutschland zeigt am Morgen keine Auswirkungen am Devisenmarkt. Zuvor hatte das Robert Koch-Institut (RKI) in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone einen sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen auf mehr als 4'000 binnen eines Tages gemeldet.

Auch das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed setzt am Devisenmarkt keine Impulse. Am Mittwochabend hatte die Fed die Mitschrift veröffentlicht. Demnach wurde die Projektion grundsätzlich bestätigt, dass der Leitzins in den USA bis 2023 quasi bei Null bleiben wird. Ausserdem wurde die US-Regierung ermahnt, die Wirtschaft im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu unterstützen. Das Risiko einer unzureichenden Unterstützung sei derzeit grösser als das Risiko, "zu viel zu tun", hiess es.

/jkr/mis/hr

(AWP)