Devisen: Euro kaum verändert zum Dollar - Franken gibt etwas nach

Der Euro notiert am Montag bis am frühen Nachmittag zum US-Dollar kaum verändert. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg kostet europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1026 Dollar etwa so viel wie am Freitagabend. Der Franken gab derweil etwas nach und der Euro notiert mit 1,0928 Franken etwas höher als am Freitag. Auch der Dollar stieg zum Franken - der Kurs liegt bei 0,9912 Franken.