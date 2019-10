Devisen: Euro kaum verändert zum Dollar - über 1,10 Franken

Der Euro hat am Montag die Kursgewinne der vergangenen Woche halten können. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1159 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. In der vergangenen Woche war der Euro gegenüber dem US-Dollar mit der Hoffnung auf einen geregelten Austritt Grossbritanniens aus der EU um mehr als ein Prozent gestiegen.