Devisen: Euro kaum verändert - zum Franken knapp über 1,12

Der Euro hat sich am Montag nach deutlichen Verlusten vom Freitag kaum verändert. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1567 US-Dollar gehandelt und damit in etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Zum Franken kostete der Euro ebenfalls wenig verändert 1,1215. Der US-Dollar wurde derwezil mit 0,9698 Franken gehandelt.