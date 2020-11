Devisen: Euro kaum verändert zur Dollar und Franken

Am Devisenmarkt rückt die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff kurz vor dem Wochenende etwas in den Hintergrund und die weiter steigende Zahl an Neuinfektionen wieder stärker in den Vordergrund. So war am Morgen bekannt geworden, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht hat. Am Devisenmarkt gehen die Anleger stärker auf Nummer sicher. Als besonders sicher geltende Anlagen wie der japanische Yen können zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen.

Im weiteren Tagesverlauf dürften dann Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken und für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Wirtschaftsleistung der Eurozone im dritten Quartal. Nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr wird mit einer starken Konjunkturerholung in den Sommermonaten gerechnet.

/jkr/mis/hr

(AWP)