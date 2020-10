Devisen: Euro klar unter 1,18 US-Dollar - Dollar gewinnt auch zum Franken

Auch gegenüber dem Franken gewinnt der Greenback an Wert und geht zu 0,9113 Franken um nach 0,9091 am frühen Morgen. Dagegen zeigt sich der Euro zum Franken kaum bewegt und kostet aktuell 1,0715 Franken.

Der Euro hat bereits in den vergangenen Tagen unter Druck gestanden. Ausschlaggebend ist ein stärkerer Dollar, der aufgrund der erhöhten Unsicherheit an den Finanzmärkten Zulauf erhält. Der Dollar als weltweite Reservewährung wird in unruhigen Zeiten verstärkt nachgefragt.

Hauptgrund für die erhöhte Unsicherheit ist die zunehmend angespannte Corona-Lage in Europa und den USA. An den Märkten werden starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens ähnlich wie während der ersten Corona-Welle im Frühjahr befürchtet. Die wirtschaftlichen Belastungen könnten entsprechend hoch ausfallen.

