Devisen: Euro klettert über 1,08 Franken

Auch zum Schweizer Franken legte der Euro weiter zu und überwand die Marke von 1,08 Franken. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung Währung 1,0815 nach 1,0795 Franken am Nachmittag. Der Dollar verharrte derweil bei 0,9621 Franken.

Die Gemeinschaftswährung profitiert bereits seit einigen Tagen von der Risikobereitschaft der Anleger, während im Gegenzug die in Krisenzeiten häufig gefragte Weltleitwährung US-Dollar gemieden wurde. Am Mittwoch untermauerten erfreuliche Konjunkturdaten vor allem aus China und den USA die teils euphorische Stimmung an den Märkten.

Anleger blicken nun auch auf die Notenbanken: Die EZB könnte ihre bereits extrem grosszügige Geldpolitik in Reaktion auf die Corona-Krise noch weiter lockern. Dies erwarten viele Bankökonomen für die Sitzung des geldpolitischen Rats an diesem Mittwoch und am Donnerstag. Ihre Entscheidung gibt die EZB am Donnerstagnachmittag bekannt.

Die Kursverluste des Dollar wurden aber nicht nur auf die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten zurückgeführt. "Der Konflikt zwischen den USA und China sowie die anhaltenden Proteste in vielen Städten der USA fordern ihren Tribut", sagten die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen.

Mark Haefele, Chef-Anlagestratege der UBS-Sparte Global Wealth Management, hält derweil auf längere Sicht weitere Kursgewinne des Euro für möglich: "In einem Szenario, in dem das Coronavirus nicht erneut deutlich auftritt und Fortschritte bei Behandlungen und Impfstoffen erzielt werden, erwarten wir, dass sich die Schwäche des Dollar fortsetzt."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89065 (0,89083) britische Pfund und 121,54 (120,83) japanische Yen fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Abend in London mit 1'697,40 Dollar gehandelt. Das waren rund 30 Dollar weniger als am Vortag.

/la/bgf/he/ajx/he/jb

(AWP)