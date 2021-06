Devisen: Euro knapp über 1,22 US-Dollar

Auch der Schweizer Franken notiert wenig verändert zum Vorabend. Der Euro kostet aktuell 1,0966 Franken und der US-Dollar bleibt mit 0,8986 weiter unter der Marke von 90 Rappen stehen.

Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die den Markt bewegen könnten. Am Vormittag werden in der Eurozone Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor veröffentlicht und am Nachmittag stehen mit den ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Signale für den wichtigen US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag auf der Agenda./jha/zb/tv/kw

(AWP)