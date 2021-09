Devisen: Euro knapp über 14-Monatstief - wenig verändert zum Franken

Der Euro hat am Donnerstag zum US-Dollar bisher weiter in der Nähe seines tiefsten Stands seit 14 Monaten notiert. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1611 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,1589 Dollar den tiefsten Stand seit Juli 2020 erreicht hatte. Gegenüber dem Franken notiert der Euro wenig verändert auf 1,0833, während ein Dollar kaum verändert 0,9333 Franken kostet.