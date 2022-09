Devisen: Euro knapp über Parität zum US-Dollar - EUR/CHF weiter über 0,98

Zum Schweizer Franken hat der Euro die Gewinne ausgebaut und notiert derzeit bei 0,9817 Franken nach 0,9811 am Vorabend. Ein Dollar kostet derweil mit 0,9800 Franken ebenfalls etwas mehr.

Am Donnerstag richten sich die Blicke an den Finanzmärkten auf Konjunkturzahlen aus Europa und den USA. Diesseits des Atlantiks werden die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für die Industrie erwartet. Dabei handelt es sich um eine Unternehmensumfrage unter leitenden Angestellten, die Hinweise auf den Zustand der Konjunktur gibt. In den USA steht mit dem ISM-Index eine vergleichbare Zahl auf dem Programm.

