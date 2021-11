Devisen: Euro knapp über Tiefstand seit Mitte 2020 - Euro/Franken stabil

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter in der Nähe seines tiefsten Stands seit Mitte 2020 notiert. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1454 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. In der vergangenen Woche war der Euro mit 1,1433 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.