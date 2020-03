Devisen: Euro knapp unter 1,11 US-Dollar - SNB dürfte interveniert haben

Auch zum Franken stieg der Euro klar an. Das EUR/CHF-Währungspaar stieg im Hoch gar auf 1,07075 an und notierte zur Berichtszeit bei 1,0674. Wenig Veränderung gab es derweil beim Duo USD/CHF. Das Paar wurde zuletzt bei 0,9643 gehandelt, nach rund 0,9650 am Morgen bzw. am Freitagabend.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte letzte Woche am Devisenmarkt wieder interveniert haben, um den Franken zu schwächen. Die zeigt die jüngste Entwicklung der Sichtguthaben. Konkret stieg der Durchschnitt der Franken-Sichtguthaben bei der SNB für die vergangene Woche (Mittwoch bis Mittwoch) um 3,5 Milliarden auf 595,8 Milliarden Franken, wie die Nationalbank am Montag mitteilte.

Die Entwicklung der Sichtguthaben gilt als guter Indikator für mögliche Interventionen der SNB zur Frankenschwächung. Sie kauft dann etwa Fremdwährungen und schreibt den Banken den entsprechenden Franken-Betrag auf deren SNB-Konten gut. Bereits in der Vorwoche waren die Sichtguthaben um 2,2 Milliarden gestiegen.

Allgemeine Entspannung

Am Devisenmarkt machte sich zum Wochenstart ebenfalls eine allgemeine Entspannung breit. Als sicher empfundene Währungen wie der Franken oder der japanische Yen oder gaben etwas nach. Währungen von Rohstoffländern wie Kanada oder Norwegen legten hingegen zu. Marktteilnehmer erklärten die Entwicklung mit der Hoffnung auf geldpolitische Unterstützung durch die Notenbanken in der Corona-Krise. Zudem hatte in China die Zahl der Neuinfektionen am Sonntag nicht mehr so stark zugenommen wie zuvor.

Am Freitagabend hatte die US-Notenbank (Fed) in einer seltenen ausserplanmässigen Erklärung durch Notenbankchef Jerome Powell Unterstützung signalisiert. Das Fed stehe kurz vor einer Zinssenkung, meinte Volkswirt Bernd Weidensteiner von der Commerzbank dazu. Ein Zinsschritt um mindestens 0,25 Prozentpunkte auf der Sitzung Mitte März sei sehr wahrscheinlich. Die Fed-Offiziellen bevorzugten vermutlich, erst auf der Sitzung zu handeln, um der Massnahme etwas von der Dramatik zu nehmen.

Auch Japans Notenbankchef Haruhiko Kuroda hatte geldpolitische Unterstützung signalisiert und wenig später das nationale Finanzsystem angesichts der Virus-Krise mit zusätzlicher Liquidität versorgt. Mit diesen aussergewöhnlichen Statements der beiden Notenbanken konnte die Lage vorerst etwas beruhigt werden, so Währungsanalyst Manuel Andersch von der Landesbank BayernLB.

