Devisen: Euro knapp unter 1,19 Dollar - leicht höher zum Franken

Die Kursbewegungen zwischen Euro und Dollar sind allerdings gering. Entscheidende Konjunkturdaten sind nicht veröffentlicht worden. Am Vormittag werden in der Eurozone zwar Inflationsdaten erwartet, es handelt sich aber nur um eine zweite Schätzung für Februar.

Zur Wochenmitte liegt die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf der US-Geldpolitik. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve gibt am Abend neue Entscheidungen bekannt. Es wird zwar kein Kurswechsel erwartet. Allerdings sieht sich die Zentralbank mit steigenden Kapitalmarktzinsen konfrontiert, die ihrer Politik mit Leitzinsen an der Nulllinie entgegenstehen.

Als Auslöser des Zinsanstiegs, der sich auch in Europa bemerkbar macht, gilt das billionenschwere Corona-Hilfspaket der US-Regierung. Zusammen mit der zügig fortschreitenden Impfkampagne in den USA hat dies die Wachstums- und Inflationserwartungen angeschoben. Steigende Marktzinsen verschlechtern aber in der Regel die Finanzierungsbedingungen von Verbrauchern, Unternehmen und Staaten. Bisher hat sich die Fed der Entwicklung nicht in den Weg gestellt.

EUR/CHF kurzfristig tiefer - danach Erholung

Mit Blick auf das Währungspaar EUR/CHF geht die Commerzbank aus technischer Sicht und auf kurze Frist davon aus, dass die Abwärtskorrektur an Fahrt gewinnt. Der Kurs habe gegenüber der 200-Wochenlinie bei 1,1147 Franken nachgegeben, heisst es von Seiten der Bank. Nun sei mit Verlusten in den Bereich von 1,0990 bis 1,0945 zu rechnen, bevor es dann wieder zu einer Erholung komme.

Denn längerfristig habe der Markt jüngst einen Boden gebildet und somit biete sich eine Aufwärtskursziel bei 1,1325 Franken, so die Commerzbank weiter. Erste Unterstützung sei dabei bei 1,0947, dem Tief von Ende Februar, und bei 1,0891, dem Hoch vom Dezember zu erwarten.

bgf/jha/jl

(AWP)