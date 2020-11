Devisen: Euro knüpft zum Dollar an Vortagesgewinne an - leicht höher zum Franken

Der Euro hat zum US-Dollar zugelegt und die Gewinne aus dem frühen Handel etwas ausgebaut. Die Gemeinschaftswährung knüpft damit am Mittwoch an die Aufwärtstendenz der vergangenen Handelstage an. Am Vormittag erreicht der Euro ein Tageshoch bei 1,1891 Dollar - aktuell liegt der Kurs bei 1,1882 Dollar. Zum Schweizer Franken notiert der Euro nur leicht höher auf 1,0822. Ein Dollar kostet 0,9108 Franken.