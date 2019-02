Devisen: Euro kommt nach BIP-Daten aus Deutschland zum Dollar und Franken zurück

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nahezu auf dem Niveau des Vorabends gehalten. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1265 US-Dollar gehandelt. Nachdem der Euro am Morgen zeitweise ein Tageshoch bei 1,1295 Dollar erreicht hatte, wurde der Kurs durch schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belastet.