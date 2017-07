Devisen: Euro kommt zu Dollar und Franken ganz leicht zurück

Der Euro ist am Montag ganz leicht gesunken. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1456 US-Dollar gehandelt und damit unter dem Niveau vom Freitag. Zum Franken zeigt sich der Euro bei aktuell 1,1035 CHF ebenfalls etwas leichter als noch am Freitag und auch der US-Dollar notiert mit 0,9629 CHF wieder tiefer als am Freitag.