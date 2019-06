Devisen: Euro kurzzeitig über 1,14 US-Dollar - Sichere Währungen gefragt

Der Euro hat am Dienstag an seinen Aufwärtstrend der vergangenen Tage angeknüpft und ist weiter gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1412 US-Dollar und damit so viel wie seit drei Monaten nicht mehr. Im Verlauf rutschte der Euro aber wieder unter die Marke von 1,14 und steht zuletzt bei 1,1398.