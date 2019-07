Devisen: Euro kurzzeitig unter 1,12 US-Dollar - Seitwärts zum Franken

Zum Franken bewegt sich der Euro weiter in seiner eher engen Spanne der letzten Tage. Diese liegt laut Valiant Bank bei 1,1140 bis 1,1155 Franken. Aktuell liegt er mit 1,1134 Franken zwar knapp darunter, aber auch das haben die technischen Experten letztlich erwartet, da sie einen Rückgang bis auf 1,1115 Franken für möglich halten. Der Euro versuche derzeit, seinen mittelfristigen Abwärtstrend zu erodieren, heisst es weiter. Sollte das gelingen, dürfte er rasch bis auf 1,1215 Franken steigen. Derweil präsentiert sich der US-Dollar mit 0,9939 Franken kaum verändert seit dem Morgen.

Am Dienstag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda, von denen Bewegung an den Märkten zu erwarten wäre. Schon am Vortag hatten Daten zu Produktion und Exporten in Deutschland kaum Interesse erregt. "Sie waren zugegebenermassen auch wenig spektakulär ausgefallen und hatten - das war für die Erwartungen an die EZB wichtig - nicht auf der negativen Seite überrascht", schreibt Devisenanalyst Stefan Kipar von der BayernLB. EZB-Direktoriumsmitglied Benoit Coeure hatte sich jedoch in einem Interview mit dem französischen Radiosender BFM für eine lockere Geldpolitik und bei Bedarf Anleihenkäufe ausgesprochen.

In diesem Zusammenhang warten Anleger auf Signale von der US-Notenbank Fed, die ebenfalls Zinssenkungen signalisiert hatte. Am Mittwoch wird sich Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress äussern. Die robuste US-Wirtschaftsentwicklung spreche jedoch dafür, dass sich die Fed mit einem Zinsschritt noch etwas länger Zeit lassen werde, schrieb Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. /elm/jsl/jha/hr/kw

(AWP)