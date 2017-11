Devisen: Euro legt etwas zu

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch leicht gestiegen und hat damit einen Teil der Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1857 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Vorabend. Am Vortag hatten überraschend starke Konjunkturdaten aus den USA dem US-Dollar noch Auftrieb verliehen und der Euro war im Gegenzug zeitweise bis auf 1,1827 Dollar gefallen.