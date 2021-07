Devisen: Euro legt etwas zu

Der Euro hat am Freitag nach anfänglichen Verlusten weiter zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel 1,1877 US-Dollar. Früh am Tag war der Kurs noch bis auf 1,1825 Dollar und damit in Richtung der zuletzt unterschrittenen Marke von 1,80 Dollar gefallen. Am Abend verteuerte sich dann der Euro weiter, nachdem er am späten Nachmittag erst 1,1864 Dollar gekostet hatte.