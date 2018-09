Devisen: Euro legt etwas zu - Franken kaum verändert

Der Euro hat am Mittwoch etwas an Wert gewonnen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1592 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Insgesamt hielten sich die Kursbewegungen am Devisenmarkt aber zunächst in Grenzen. So hat sich auch der Schweizer Franken über Nacht kaum bewegt. Aktuell kostet der Euro 1,1287 Franken und der US-Dollar notiert bei 0,9737.