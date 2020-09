Devisen: Euro legt etwas zu - Kaum verändert zum Franken

Zum Franken bewegt sich der Euro bei 1,0769 Franken wieder auf dem Niveau vom Wochenstart. Der US-Dollar kommt mit 0,9060 Franken ebenfalls kaum vom Fleck.

Generell neige der US-Dollar etwas zur Schwäche, heisst es im Handel. Der Dollar gilt vielen Anlegern als eine Art Reservewährung, die in turbulenten Börsenzeiten verstärkt nachgefragt wird. Umgekehrt verliert der Dollar oft an Wert, wenn die Marktstimmung besser wird.

Am Dienstag stehen in der Eurozone die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts auf dem Programm. Es wird mit einer leichten Stimmungseintrübung gerechnet. In den USA werden unter anderem Produktionsdaten aus der Industrie erwartet.

(AWP)