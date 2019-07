Devisen: Euro legt etwas zu vor US-Erzeugerpreisdaten - Zum Franken unverändert

Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich der Euro am frühen Morgen praktisch unverändert. Die Gemeinschaftswährung geht bei 1,1144 Franken um. Der US-Dollar schwächte sich zum Franken leicht ab. Er kostet am Freitagmorgen 0,9888 Franken.

Damit erholt sich der Euro von dem Dämpfer vom Vortag, als besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten belastet hatten. Unter anderem war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA überraschend deutlich gefallen.

Kurz vor dem Wochenende sprechen Marktbeobachter von einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Am Nachmittag dürften Preisdaten aus den USA für mehr Bewegung sorgen, die wegen der Geldpolitik derzeit stark im Fokus stehen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zu den Erzeugerpreisen in den USA. /jkr/mis/yl

(AWP)