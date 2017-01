Devisen: Euro legt im US-Handel zu US-Dollar zu, stabil zum Franken

Der Euro ist am Montag in den Abendstunden zum US-Dollar gestiegen. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung zu 1,0750 USD gehandelt nach 1,0732 USD am Nachmittag. Im Tagesverlauf stieg der Kurs zwischenzeitlich bis auf 1,0755 USD und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember.