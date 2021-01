Devisen: Euro legt leicht zu - EUR/CHF bei 1,08

Gegenüber dem Franken kann sich der Euro wieder auf 1,08 Franken erholen. Der US-Dollar fällt dagegen zum Franken unter die Marke von 88 Rappen auf 0,8795 Franken.

Wie bereits an den vergangenen Handelstagen wird das Geschehen durch eine Dollar-Schwäche bestimmt, die dem Euro etwas Auftrieb verleiht. Ansonsten gibt es zunächst nur wenige Impulse. Geld- und Kreditdaten der EZB fielen unspektakulär aus. Während sich das Geldmengenwachstum weiter beschleunigte, wuchs die Kreditvergabe an den Staat erneut kräftig. Dies ist eine Folge der massiven Wertpapierkäufe der EZB zur Dämpfung der wirtschaftlichen Corona-Folgen.

Am Devisenmarkt richtet sich der Blick verstärkt auf die politische Entwicklung in den USA. Die Wähler im Bundesstaat Georgia entscheiden im Tagesverlauf in zwei Stichwahlen über die künftigen Machtverhältnisse im US-Senat. Vom Ergebnis der Abstimmungen hängt ab, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus auch die andere Kongresskammer in Washington dominieren werden.

(AWP)