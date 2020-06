Devisen: Euro legt leicht zu - EUR/CHF knapp über 1,0650

Zum Franken bewegt sich der Euro am Montag ebenfalls leicht nach oben. Bei 1,0655 Franken kostet er minim mehr als am Morgen. Der US-Dollar sinkt zum Franken ganz leicht unter die Schwelle von 0,95 auf 0,9498 Franken.

Am Markt war die Rede von einem unspektakulären Handel mit wenig kursbewegenden Nachrichten. Die US-Währung gab gegenüber vielen anderen Devisen etwas nach, wovon auch der Euro profitierte. Ansonsten blieb es am Devisenmarkt ruhig.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Wirtschaftsdaten an, die an den Finanzmärkten für Bewegung sorgen könnten. Aus der Eurozone werden Zahlen zur Verbraucherstimmung erwartet. Ausserdem äussern sich einige hochrangige Notenbanker aus den Reihen der EZB. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt veröffentlicht.

Grossbritanniens Notenbankchef Andrew Bailey hat unterdessen eine wesentliche Änderung für die wohl weit in der Zukunft liegende geldpolitische Straffung signalisiert. In einem Meinungsbeitrag für die Nachrichtenagentur Bloomberg deutete Bailey an, dass zuerst die durch Anleihekäufe angeschwollene Notenbankbilanz reduziert werden könnte, bevor der Leitzins steige. Sein Vorgänger, der Kanadier Mark Carney, hatte die Reihenfolge stets umgekehrt angegeben. Das Pfund reagierte kaum auf die Äusserungen.

