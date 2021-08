Devisen: Euro legt leicht zu - Schweizer Franken weiter im Fokus

Gegenüber dem Franken verharrt der Euro mit 1,0729 Franken unterdessen auf dem tiefsten Stand seit November 2020. Der Dollar ermässigt sich leicht auf 0,9036 Franken. Der Franken war zuletzt wieder deutlich erstarkt. Experten erklärte sich dies mit der grossen Unsicherheit an den Finanzmärkten, während die wirtschaftlichen Aussichten für die Schweiz sehr rosig seien.

Im Tagesverlauf rückt am Devisenmarkt die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in den USA wieder in den Fokus. Am Nachmittag wird der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilen, wie viele neue Stellen in der amerikanischen Wirtschaft im Juli geschaffen wurden.

Die ADP-Daten gelten als Hinweis auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag erwartet wird. Weil sich die US-Notenbank Fed bei ihrer Geldpolitik stark an der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt orientiert, könnten die Daten für Impulse am Devisenmarkt sorgen.

