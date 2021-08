Devisen: Euro legt leicht zu - US-Geldpolitik im Blick

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro dagegen eine Spur leichter. Er notiert derzeit bei 1,0780 und damit etwas tiefer als am Vorabend mit 1,0790 Franken. Am Donnerstag hatte der Euro einmal kurz die Schwelle von 1,08 überschritten. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9165 Franken ebenfalls etwas tiefer. Am Vorabend waren es noch 0,9182.

Der Wochenausklang steht ganz im Zeichen der US-amerikanischen Geldpolitik. US-Notenbankchef Jerome Powell will sich am Freitagnachmittag zur wirtschaftlichen Lage in den USA äussern. Es werden Hinweise auf eine etwas straffere geldpolitische Ausrichtung erwartet, wobei sich Fachleute unsicher sind, wie konkret Powell werden wird. Eine ausdrückliche Ankündigung, die extrem lockere Geldpolitik ein Stück weit zurückzufahren, erwarten nur die wenigsten Experten.

Powell äussert sich anlässlich der Notenbankerkonferenz von Jackson Hole. Die renommierte Veranstaltung findet alljährlich statt, dieses Jahr allerdings per Videokonferenz über das Internet. Grund ist die angespanntere Corona-Lage infolge der raschen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante.

/bgf/mis/dm

(AWP)