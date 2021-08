Devisen: Euro legt nach Fed-Protokoll kurz zu

Zum Franken sackte der Dollar ebenfalls kurzzeitig etwas ab, allerdings fing sich die US-Währung sehr schnell und notierte am späten Abend mit 0,9166 Franken weiterhin fester als noch am Vorabend. Der Euro wurde mit 1,0736 Franken gehandelt und war damit wieder etwas teurer als am Vortag, als er kurzfristig gar unter die Marke von 1,07 Fr. gerutscht war.

Die US-Notenbank Fed ist mit der Lage am Arbeitsmarkt noch nicht zufrieden. Die meisten Teilnehmer seien der Ansicht, dass "substanzielle weitere Fortschritte" auf dem Weg zum Vollbeschäftigungsziel noch nicht erreicht seien, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) der Sitzung der US-Notenbank vom 27. bis 28. Juli. Dieses Ziel sei aber mit Blick auf die Preisstabilität aus Sicht der meisten Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss verwirklicht.

In dem letzten Protokoll hatte es lediglich geheissen, dass man Fortschritte bei beiden Zielen gemacht habe. Uneins zeigten sich die Mitglieder mit Blick darauf, ab wann man die Anleihekäufe reduzieren kann.

/bek/he

(AWP)