Devisen: Euro legt nach robusten deutschen Industriedaten zu - Über 1,16 Franken

Die deutsche Industrie hat im Mai deutlich mehr Aufträge erhalten als erwartet. "Vorausgesetzt der Handelsstreit eskaliert nicht weiter, wird das deutsche Wachstum im zweiten Halbjahr wieder etwas an Schwung gewinnen", kommentierte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank die Daten. Erfreulich sei der starke Auftragseingang aus der Eurozone. Dies zeige, dass die Konjunktur im gemeinsamen Währungsraum insgesamt noch rund läuft.

Bereits am Mittwochabend hatte der Euro einen kleinen Sprung nach oben gemacht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass nach Einschätzung einiger nicht genannter EZB-Vertreter die Leitzinsen bereits im September oder im Oktober 2019 angehoben werden könnten. Bisher hatten viele Marktteilnehmer auch einen späteren Termin für möglich gehalten.

Am Nachmittag stehen in den USA noch Zahlen zum Arbeitsmarkt und der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor an. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Beobachter erhoffen sich Hinweise auf die künftige Geldpolitik der Fed.

Donnerstag Donnerstag Mittwoch Mittwoch Mittwoch (10.42) (07.36) (19.45) (16.45) (13.17) EUR/USD 1,1687 1,1668 1,1669 1,1646 1,1639 USD/CHF 0,9929 0,9937 0,9920 0,9935 0,9933 EUR/CHF 1,1604 1,1595 1,1574 1,1570 1,1560 GBP/CHF 1,3139 1,3142 1,3130 1,3128 1,3115 USD/JPY 110,63 110,46 110,47 110,52 110,51

/jsl/bgf/jha/hr

(AWP)