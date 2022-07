Devisen: Euro legt nach US-Zinserhöhung zu

Der Rede von Fed-Chef Powell brachte die Wechselkurse gehörig in Bewegung. Gegenüber den Franken büsste der Dollar kurz nach Redebeginn kräftig ein. Aktuell wird er mit 0,9608 Franken gehandelt und liegt damit nur noch knapp über der Marke von 0,96 Franken. Gegenüber dem Franken machte der Euro hingegen deutlich Boden gut. Am späten Abend notiert er bei 0,9787 und nähert sich wieder der Schwelle von 98 Rappen an, die er erst gestern unterschritten hatte.

Angesichts der hohen Inflation erhöht die US-Notenbank ihren Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte. Mit dieser Massnahme will die Notenbank der grössten Volkswirtschaft der Welt die hohe Inflation in den Griff bekommen. Für die Zentralbanker ist die straffe Geldpolitik nicht ohne Risiko - sie müssen aufpassen, dass sie das Wirtschaftswachstum nicht zu sehr ausbremsen.

/bek/he/cg

(AWP)