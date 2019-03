Devisen: Euro legt vor dem Wochenende zum US-Dollar zu

Der Euro hat am Freitag noch einmal etwas Fahrt aufgenommen. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1337 US-Dollar und damit etwas mehr als am Mittag. Zum Franken verteidigt der Euro mit zuletzt 1,1364 seine im frühen Handel errungenen Gewinne. Der Dollar schwächt sich derweil leicht auf 1,0023 Franken ab.