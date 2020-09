Devisen: Euro legt vor EZB-Entscheidungen zum Dollar leicht zu - EUR/CHF tiefer

Gegenüber dem Franken büsst der Euro minim Terrain ein und bleibt damit klar unter der Marke von 1,08, die er am Mittwochabend unterschritten hat. Derzeit notiert er bei 1,0761 nach 1,0774 Franken im frühen Geschäft. Der US-Dollar wird ebenfalls tiefer mit 0,9091 Franken gehandelt.

Produktionsdaten aus den drei grossen Euroländern Deutschland, Frankreich und Italien zeigen, dass sich die industrielle Erholung von der Corona-Krise im Juli verlangsamt fortgesetzt hat. Nachdem die deutschen Zahlen bereits am Montag veröffentlicht worden waren, zogen am Donnerstag Frankreich und Italien nach. Der Trend war überall ähnlich. In Italien überraschten die Zahlen jedoch leicht positiv, weil sie über den Erwartungen lagen.

Am Donnerstag richten sich die Blicke der Anleger auf die Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt am frühen Nachmittag nach ihrer regulären Zinssitzung neue Entscheidungen bekannt. Wichtige Weichenstellungen werden nicht erwartet. Allerdings könnten Andeutungen zum künftigen Kurs fallen. Themen in der Pressekonferenz dürften der zuletzt stärkere Euro und das neue Inflationsziel der US-Notenbank Fed sein.

An Konjunkturdaten dürften die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA im Mittelpunkt stehen. Die Zahlen geben einen zeitnahen Hinweis auf den Zustand am Arbeitsmarkt. Bisher verbessert sich die Lage nach dem schweren Einbruch in der Corona-Krise schrittweise. Es sind aber immer noch gut die Hälfte der Menschen arbeitslos, die in der Krise ihre Stelle verloren hatten.

/bgf/jsl/stk/pre

(AWP)