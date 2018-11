Devisen: Euro legt weiter zu - Brexit-Durchbruch stützt

Der Euro hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter zugelegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1337 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht 1,1310 Dollar gekostet hat. Auch zum Franken notiert der Euro wieder höher bei über 1,1402 Franken. Der US-Dollar steht aktuell bei 1,0057 Franken.