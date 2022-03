Devisen: Euro legt weiter zu und erreicht zum Dollar Hoch seit Monatsanfang

Der Euro ist zur Wochenmitte im Aufwind geblieben. Allerdings fallen die Gewinne nicht mehr so deutlich aus wie noch am Dienstag. Die Gemeinschaftswährung kostete am Mittwochmittag 1,1127 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Bei 1,1162 Dollar hatte sie im Tagesverlauf den höchsten Stand seit Anfang März erreicht.