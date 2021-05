Devisen: Euro legt wieder zu - Dollar leidet unter mässigen US-Daten

Der Euro hat nach seiner jüngsten Schwäche am Montag wieder den Weg nach oben gefunden. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,2061 US-Dollar. Zum Franken verliert die Gemeinschaftswährung dagegen wieder etwas an Wert und notiert zuletzt bei 1,0993 Franken, nachdem sie zuvor vorübergehend wieder über die 1,10er Marke gestiegen war. Der US-Dollar kommt unterdessen auch zum Franken weiter zurück und kostet aktuell 0,9114 Franken nach 0,9140 am Morgen.