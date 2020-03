Devisen: Euro legt zu Dollar, Franken zu - Dollar-Schwäche nach Fed-Massnahmen

So ist der Kurs der Gemeinschaftswährung im Mittagshandel innerhalb kurzer Zeit um etwa einen Cent bis auf ein Tageshoch bei 1,0802 Dollar gestiegen. Aktuell bewegt sich der Euro mit 1,0785 Dollar aber wieder darunter.

Auch zum Franken hat der Euro klar angezogen und kostet mit 1,0583 Franken etwa einen halben Rappen mehr als noch am Freitagabend. Der US-Dollar tendiert derweil auch zum Franken schwächer und kostet momentan 0,9822 Franken, nachdem er am Freitagabend noch zu 0,9877 Franken zu haben war.

Eines der Themen am Schweizer Markt sind die jüngsten Sichtguthaben der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Sie deuten an, dass die SNB in der vergangenen Woche verstärkt zulasten des Frankens am Devisenmarkt interveniert hat. Die Entwicklung der Sichtguthaben gilt als Indiz dafür, ob die SNB am Devisenmarkt interveniert, um den Franken zu schwächen. Die Zentralbank kauft Fremdwährungen und schreibt den Banken den entsprechenden Franken-Betrag auf deren SNB-Konten gut.

Derweil hat die die US-Notenbank Fed mit einem Massnahmenpaket auf die schnelle Ausbreitung des Coronavirus in den USA reagiert. Ziel ist es, die Folgen der Krise für die grösste Volkswirtschaft der Welt einzudämmen. Unter anderem will die Zentralbank Staatsanleihen ohne zeitliche Beschränkungen kaufen. Ausserdem wollen die Notenbanker US-Unternehmen mit einem Kreditprogramm unter die Arme greifen, die nicht an der Börse gelistet sind.

Zuvor hatte ein politischer Streit in den USA über das Billionen-Konjunkturpaket für die amerikanische Wirtschaft die Investoren verunsichert und den Dollar belastet. Verhandlungen um ein Coronavirus-Konjunkturpaket sind ins Stocken geraten. Die Demokraten im US-Senat blockierten das federführend von Republikanern erstellte Paket am Sonntagabend (Ortszeit). Obwohl beide Seiten seit Freitag über die Details des Pakets verhandelten, gab es immer noch grössere Differenzen. Im Verlauf des Montags soll das Paket nochmals zur Abstimmung vorgelegt werden.

"Dass sich der Kongress nicht auf ein Konjunkturpaket geeinigt hat, ist derzeit sicherlich nicht positiv für den US-Dollar", kommentierte Devisenexperten Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Er sieht ein Risiko darin, dass die USA die ökonomischen Folgen der Virus-Krise nicht hinreichend schnell abfedern können.

jkr/jsl/jha/hr/mk

(AWP)