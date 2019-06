Devisen: Euro legt zu Dollar und Franken etwas zu

Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken leicht zugelegt. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1308 Dollar, nachdem der Kurs am Morgen noch unter 1,13 gelegen hat. Zum Franken ist der Euro wieder über 1,11 gestiegen. Am frühen Nachmittag liegt der Kurs bei 1,1106 Franken. Der Dollar notiert derweil wenig verändert bei 0,9821 Franken.