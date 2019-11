Devisen: Euro legt zu Dollar und Franken etwas zu

Der Euro hat am Mittwoch nach robusten Konjunkturdaten etwas zugelegt. Am Vormittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1090 US-Dollar. Im frühen Handel lag der Kurs noch bei 1,1075 Dollar. Zum Schweizer Franken stieg der Euro wieder klar über 1,10 Franken und kostet am Vormittag 1,1012 Franken. Der Dollar notiert derweil wenig verändert auf 0,9930 Franken.