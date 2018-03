Devisen: Euro legt zu Dollar und Franken leicht zu

Der Euro ist am Montag im frühen Handel leicht gestiegen. Gegenüber dem US-Dollar kostet die Gemeinschaftswährung am Morgen 1,2369 USD und damit geringfügig mehr als zum Wochenschluss. Gegenüber dem Schweizer Franken liegt der Eurokurs bei 1,1716 CHF und ebenfalls etwas höher als am Freitag. Der Dollar-Franken-Kurs notiert bei 0,9472 CHF praktisch unverändert.