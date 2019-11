Devisen: Euro legt zu Dollar und Franken leicht zu

Der Euro hat am Freitag in einem überwiegend ruhigen Umfeld leicht zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1035 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Und auch zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0914 leicht höher. Ein Dollar kostet derweil 0,9892 Franken und damit etwa so viel wie am Morgen.