Devisen: Euro legt zu Dollar und Franken leicht zu

Der Euro hat am Montag etwas zugelegt. Am Mittag notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1073 US-Dollar und damit etwas höher als am Freitagabend. Und auch gegenüber dem Schweizer Franken kostet der Euro mit 1,0963 etwas mehr. Entsprechend notiert der Dollar zum Franken wenig verändert bei 0,9901.