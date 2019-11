Devisen: Euro legt zu Dollar und Franken zu - Enttäuschende US-Konjunkturdaten

Auch gegenüber dem Franken legte der Euro zu. Er kostet am Nachmittag 1,0938 nach 1,0905 Franken am Morgen. Ein Dollar wird zu 0,9897 Franken gehandelt.

Am Nachmittag setzten schwächer als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten den Dollar unter Druck, während der Euro im Gegenzug Auftrieb erhielt. Im Oktober war die amerikanische Industrieproduktion deutlich gefallen. Sie ging im Monatsvergleich um 0,8 Prozent zurück. Der Dämpfer war doppelt so stark wie Analysten im Mittel erwartet hatten. Eine Rolle dürfte jedoch der Streik beim grossen Autohersteller General Motors (GM) gespielt haben. Die amerikanische Autoproduktion war im Oktober stark gesunken.

Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) verwies darauf, dass die US-Industrie bereits den zweiten Produktionsdämpfer in Folge einstecken musste. "Die Erwartung an eine weitere Zinssenkung in den USA könnten verstärkt werden", sagte Wortberg. Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten dagegen nicht für grössere Kursbewegung. Inflationsdaten bestätigten die schwache Teuerung im Währungsraum.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85660 (0,85643) britische Pfund und 119,95 (119,49) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1466 Dollar gehandelt. Das waren etwa fünf Dollar weniger als am Vortag.

/jkr/he/tt/tp

(AWP)