Devisen: Euro legt zu - Franken stärker

Zum Franken hat der Euro im Verlauf des Vormittags an Wert gewonnen. Die Kursgewinne setzten am frühen Vormittag ein und am Mittag stabiliserte sich der Kurs wieder. Am Mittag wird der Franken bei 1,0446 gehandelt. Erst am Dienstag hatte er erstmals seit Mitte Februar wieder die Marke von 1,05 überschritten. Auch gegenüber dem US-Dollar gewann der Franken im Verlauf des Vormittags hinzu. Am Mittag notiert er bei 0,9900 Franken.

Die Diskussion über den Zeitpunkt einer ersten Zinsstraffung im Euroraum geht weiter. Am Mittwoch sprachen sich gleich mehrere hochrangige Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) für eine baldige Zinsanhebung aus. Konkret wurden Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und EZB-Direktor Frank Elderson, die beide den Juli ins Auge fassten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde äusserte sich bedeckter, deutete aber die Sommermonate als möglichen Zeitpunkt an.

Der Euro profitierte nur moderat von den Äusserungen, da an den Märkten ohnehin baldige Zinsanhebungen erwartet werden. Schon seit einiger Zeit äussern sich Mitglieder der EZB in diese Richtung. Die hohe Inflation und die zunehmend straffe Geldpolitik anderer grosser Zentralbanken setzen die europäischen Währungshüter zunehmend unter Druck, selbst tätig zu werden.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Preisentwicklung in den USA. Die Regierung veröffentlicht Inflationszahlen für den Monat April. Es wird erwartet, dass die Inflationsrate auf hohem Niveau leicht zurückgeht. Die US-Notenbank Fed stemmt sich bereits mit Zinsanhebungen gegen die Teuerung, die zuletzt auf einem rund 40-jährigen Höchststand gelegen hat.

bgf/jsl/stk/cg/jl

(AWP)